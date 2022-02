Cherbourg-en-Cotentin. Saisie record : près de 10 tonnes de cigarettes découvertes par la douane

9,9 tonnes de cigarettes ont été découvertes mercredi 2 février, en fin de matinée, dans une remorque non accompagnée, lors d'un contrôle régulier de la douane de Cherbourg sur le port. Elles étaient étiquetées comme fournitures de bureau. C'est en ouvrant une première, une deuxième, puis une troisième palette, que la brigade a découvert, au fur et à mesure, que la remorque était pleine de 33 palettes de cigarettes, marquées dans une langue étrangère. La cargaison devait partir pour l'Irlande, vers le comté de Cavan. La douane a saisi la cargaison. "On soupçonne que ça soit des cigarettes de contrefaçon", a expliqué Ludovic Gérard, chef divisionnaire de la douane de Caen. "On n'avait pas enregistré une telle quantité depuis 2012."