[Portrait] Seine-Maritime. Bar à beauté : le concept à succès d'Allegra Gohé, esthéticienne normande

Esthéticienne de formation, Allegra Gohé s'est prise de passion pour son métier dès ses 15 ans. Une fois ses études terminées, elle enchaîne alors différents postes : "D'abord comme salariée dans de grands instituts parisiens, puis en devenant responsable de l'un d'eux." Mais c'est en Normandie qu'elle revient finalement, sa région natale, afin de concrétiser son projet, celui d'ouvrir son premier établissement.

Celui-ci est implanté, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, à Pavilly, village d'où elle est originaire. Depuis 13 ans maintenant, le salon Allegra beauty spa est en activité et attire la clientèle. Pour autant, "au bout de sept ou huit ans, j'avais envie d'un nouveau défi", souligne-t-elle, voulant à nouveau créer une activité et contribuer au développement de sa profession.

Un "nouveau challenge"

Lors de plusieurs voyages, aux États-Unis notamment, elle découvre ainsi le concept des bars à ongles : "Esthéticienne traditionnelle, j'avais l'habitude d'être en cabine dans un institut de beauté." La conception de ces lieux, ouverts et situés généralement dans des centres commerciaux, "paraît curieuse mais ne quitte pas ma tête", se souvient l'entrepreneuse normande. "Quand on fait ses ongles, une épilation sur le visage ou des extensions de cils, il n'y a pas forcément besoin d'une intimité particulière", se dit finalement Allegra Gohé. C'est ainsi qu'en 2016, voyant là son "nouveau challenge", elle revisite ce concept américain en intégrant "une polyvalence de soins" pour créer un Bar à beauté, d'où le nom de l'enseigne, abrégé aussi en BAB. Le premier kiosque s'installe au centre commercial des Docks 76 à Rouen "et là, c'est le succès immédiat". Les clients sont au rendez-vous. Peu de temps après, la directrice d'un centre commercial caennais sollicite l'entrepreneuse pour accueillir à son tour un kiosque puis le développement de BAB s'accélère.

Ce sont aujourd'hui 16 adresses qui sont implantées, essentiellement dans le grand ouest de la France, et de nouvelles ouvertures sont projetées cette année, notamment au centre commercial de Barentin. Au-delà de cette expansion très rapide, Allegra Gohé, qui s'associe avec sa sœur Johanna afin de l'épauler dans la gestion de l'entreprise, tient aujourd'hui à transmettre son savoir-faire.

Bar à beauté propose notamment de s'occuper des ongles mais pas seulement, beaucoup d'autres soins sont dispensés.

L'enseigne dispose d'un centre de formation installé à Rouen, où l'esthéticienne dispense tous les bons conseils "afin de proposer une même qualité de prestations dans tous les Bars à beauté".