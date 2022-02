Orne. Covid-19 : allégement des contraintes, davantage d'hospitalisations

Selon les chiffres transmis par la préfecture de l'Orne mercredi 2 février, le taux d'incidence de la Covid-19, de 2 740 cas pour 100 000 habitants dans le département, marque un ralentissement. En revanche, le nombre de patients positifs à la Covid-19 qui sont hospitalisés, 136, continue d'augmenter dans le département. Six malades y sont en réanimation.

Alors que sont publiés ces chiffres, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire en France. Aussi, du fait de la situation locale, le préfet de l'Orne appelle au maintien de la vigilance et à l'application des gestes barrières au quotidien. Le port du masque reste recommandé dans tous les espaces publics extérieurs dès lors que la distanciation sociale n'est pas possible.