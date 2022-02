Nord-Cotentin. Dans ce collège, les sixièmes pédalent en travaillant !

C'est, pour certains élèves, difficile de rester assis toute la journée sur sa chaise… Difficile ainsi pour l'enseignant de maintenir l'attention des élèves en classe, qui peinent à rester immobiles. C'est pourquoi, le collège privé de l'Abbaye, à Montebourg, a installé, depuis lundi 10 janvier, quatre vélos de bureaux et huit tabourets dynamiques pour sa classe de sixièmes. "C'est très utilisé dans les pays du Nord. Le vélo bureau ressemble à un vélo d'appartement, c'est très confortable, on a une table de travail à la place d'un guidon. L'élève va pédaler pendant qu'il est en classe", explique Laurence Macé, directrice du collège. Quant au tabouret dynamique : "Le socle du tabouret est incurvé, ça bouge, donc lorsque vous êtes assis, vous êtes bien installé mais vous êtes sans cesse en train de compenser le déséquilibre avec les jambes", poursuit-elle.

Deux semaines plus tard (le 24 janvier), c'est la classe de 4e de l'enseignement agricole qui a eu le plaisir d'essayer deux vélos de bureau et quatre tabourets dynamiques.

Un choix pédagogique

Un système qui semble porter ses fruits : "Les enfants sont très concentrés sur ce que dit le professeur, sur leur écriture. Pour ces enfants qui ont beaucoup d'énergie à revendre, qui ont du mal à ne pas bouger, il faut reconnaître que c'est très efficace."

Mais ces outils ont un coût : 140 euros HT pour un tabouret dynamique et 575 euros HT par vélo de bureau. "C'est un choix pédagogique, défend la directrice. On mise sur le bien-être des enfants, et donc des enseignants."