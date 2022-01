Calvados. Quel bilan de la délinquance en 2021 dans le Calvados ? 

"Selon les chiffres publiés ce jeudi 27 janvier 2022 par ministère de l'Intérieur, la délinquance dans le département est plus faible qu'au niveau national", a annoncé avec fierté Philippe Court, préfet du Calvados. Ce vendredi 28 janvier, le préfet du département a détaillé le bilan des chiffres de la délinquance sur l'année 2021. Globalement, l'atteinte aux biens a baissé mais en revanche les coups et blessures volontaires, les violences intrafamiliales et les escroqueries sur internet sont les délits à la hausse. "Un tableau qui ressemble à celui du national", a ajouté le préfet. Entre 2016 et 2022, les effectifs des forces de l'Ordre se sont vu renforcer avec 16 gendarmes et 17 policiers supplémentaires dans le département.

4 points de deal démantelés en 2021

" En 2021, nous avons réorganisé nos services avec la volonté d'améliorer l'efficience de travail de procédure", détaille Olivier Le Gouestre, commissaire divisionnaire et directeur départemental de la sécurité publique. Une réorganisation utile puisque 1 024 amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de produits stupéfiants ont été données en 2021 contre seulement 231 en 2020. Autres chiffres marquants de l'an passé, 2 286 consommateurs ont été interpellés ainsi que 2 053 personnes poursuivies pour conduite sous stupéfiants. "Cette année, nous avons démantelé 4 points de deal notamment à Caen, Lisieux et Hérouville-Saint-Clair", continue le directeur. 5 autres ont été identifiés et restent à traiter. La lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants reste un axe prioritaire de la police en 2022.

Une augmentation des violences intra-familiales

" La maison de la protection des familles est en quelque sorte la tour de contrôle du suivi du phénomène", explique le colonel Christophe Junqa, commandant du groupement de gendarmerie du Calvados. Au total, 31 enquêteurs dédiés aux victimes de violences intrafamiliales sont joignables 24h/24 et 7 jours/7 et répartis sur les 24 brigades depuis septembre 2021. 950 plaintes ont été déposées en 2021 contre 927 en 2020. " Nous avons passé 2 744 appels l'an passé pour assurer le suivi d'aide aux victimes", remarque le colonel. Un suivi qui ne s'arrête que lorsque la victime décide de stopper le contact.

Quels axes prioritaires pour 2022 ?

"Nos priorités restent les mêmes qu'en 2021", déclare le préfet du Calvados. Trois axes s'ajoutent toutefois notamment les violences au sein du milieu sportif, le cyberharcèlement ou encore les atteintes contre les autorités.