[Actualisé] Hérouville-Saint-Clair. La police saisit 300 grammes de cannabis et 6 500 euros

Des policiers de la Direction départementale de la sécurité publique du département du Calvados ont été mobilisés dans la matinée, mardi 11 janvier, pour une opération de démantèlement d'un point de deal dans le quartier des Belles Portes de la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Une intervention qui s'inscrit dans la lutte contre les trafics de produits stupéfiants.

À leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert 300 grammes de cannabis et 6 500 euros. La totalité a été saisie, après de longues opérations de surveillance et d'investigation. À l'issue de l'intervention, sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Une huitième a subi le même sort à l'issue des perquisitions. "Des armes, des talkie-walkies, de l'argent liquide et une petite quantité de stupéfiants ont été retrouvés", annonce Amélie Cladière, procureure de la République de Caen. Le tout était certainement stocké dans des appartements et caves du quartier. Les mis en cause sont déférés pour comparution immédiate, à 14 heures vendredi 14 janvier.

"Les mis en cause, qui résident dans le quartier, n'ont dans l'ensemble que peu d'antécédents judiciaires, et refusent de donner des précisions sur les fournisseurs de ce point de vente relativement florissant, puisque les calculs effectués nous conduisent à une estimation de 31,5 kg de cannabis écoulés, représentant un chiffre d'affaires de 315 000 euros", ajoute la magistrate.

Au total, 41 policiers ont été mobilisés sur place, dont des renforts venus des départements de Seine-Maritime et de la Sarthe.

Pour rappel, le mardi 31 août 2021, la police nationale du Calvados avait mené une opération de démantèlement d'un point de deal à la Grâce de Dieu, à Caen. Cela avait permis de procéder à plusieurs interpellations et perquisitions.

