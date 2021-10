Caen. Un point de deal de drogue démantelé par la police

Les forces de l'ordre du département du Calvados sont intervenues mardi 31 août aux alentours de 6 heures du matin, pour une opération de démantèlement d'un point de deal dans la zone de sécurité prioritaire de la Grâce de Dieu, à Caen. Une action menée dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Se sont rendus sur place des personnels de la sûreté départementale et du service de voie publique placée sous l'autorité du procureur et de la République, sur les directives du ministre de l'Intérieur et du préfet du Calvados. Cette opération a permis à une équipe de l'unité canine légère et du chien spécialisé dans la détection des produits stupéfiants de procéder à plusieurs interpellations et perquisitions.