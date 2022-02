Rouen. Le théâtre à l'Ouest donne rendez-vous au Zénith !

La salle de spectacle rouennaise consacrée a l'humour fête son anniversaire en grande pompe au Zénith de Rouen avec un florilège de talents du rire. Le directeur de la salle, Loïc Bonnet, nous donne le ton.

Comment le théâtre à l'Ouest

a-t-il évolué ?

"En février 2017, Bruno Roblès et moi-même nous sommes associés pour offrir aux Rouennais une vitrine de l'humour avec une salle consacrée. Sa jauge intermédiaire nous a permis d'accueillir des nouveaux talents mais aussi des stars de l'humour qui ont choisi de privilégier un rapport intime avec le public. Dès le début, le succès a été au rendez-vous. Aujourd'hui la salle accueille en moyenne près de 350 spectacles et 200 humoristes par an. Beaucoup d'entre eux reviennent très régulièrement présenter des nouveautés et des spectacles à succès. La demande est telle que nous investissons régulièrement des salles plus grandes à Maromme, à Yvetot et aussi occasionnellement le Théâtre des arts à Rouen. Mais depuis peu, le théâtre à l'Ouest essaime, nous ouvrons de nouvelles salles dédiées à l'humour à Lyon, à Caen et à Auray en Bretagne."

Comment s'organise cet anniversaire ?

"Cette soirée festive est exceptionnelle car ce sera notre premier évènement au Zénith de Rouen. Elle s'organise en deux temps. La première partie de soirée sera un plateau d'humoriste orchestré par Bruno Roblès, Michel Frenna et moi-même dans laquelle le public aura le plaisir de découvrir des sketchs inédits et de retrouver des sketchs à succès de Quentin, Waly Dia, Sellig et Thierry Marquet. En deuxième partie c'est Élodie Poux qui montera sur scène pour interpréter son célèbre spectacle caustique et malicieux Le syndrome du playmobil dans lequel elle raconte son expérience d'animatrice périscolaire. Joué pour la première fois en 2013, c'est celui qui lui a permis de se faire connaître. Elle a aujourd'hui plus d'un millier de représentations à son actif et a été primée de nombreuses fois grâce à ce spectacle drolatique !"

Qui sont les humoristes qui animeront cette soirée ?

"Ce sont des humoristes remarquables habitués de la scène du théâtre à l'Ouest avec une mention spéciale pour Thierry Marquet et Élodie Poux qui nous ont été fidèles dès la soirée d'inauguration. À vrai dire, si j'ai eu l'idée d'ouvrir cette salle c'était parce que j'adore l'humour de Thierry Marquet et que je voulais lui donner les moyens de se produire à Rouen. Élodie, quant à elle, a fait un tabac auprès de nos spectateurs dès le début. Elle nous présentera d'ailleurs en juin prochain à Yvetot son nouveau spectacle Le syndrome du papillon. Quentin a fait ses premiers pas sur scène au théâtre à l'Ouest grâce aussi au soutien de Waly Dia. Sellig est un Lyonnais comme moi et l'impressionnant imitateur Erick Baert est une découverte pour le grand public. Cette belle sélection garantit une soirée de fous rires !"

Pratique. Samedi 5 février à 20h30 au Zénith de Rouen. 49€. theatrealouest.fr