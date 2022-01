Normandie. Ce week-end, observez les oiseaux pour une étude ornithologique

Ce week-end, installez-vous dans votre jardin, ou dans un parc de votre ville et observez les oiseaux ! Pendant une heure, notez quelles espèces viennent se poser non loin de vous et envoyez les résultats au Groupe Ornithologique Normand (GONm) qui organise l'initiative. Vos résultats seront compilés et permettront de suivre l'évolution de la vie ornithologique de la région.

Ecoutez Nicolas KLAKTA, coordinateur du comptage, nous présenter l'initiative :

Munissez-vous du support proposé par le GONm qui vous montre à quoi ressemblent les différentes espèces d'oiseaux, installez-vous, comptez les oiseaux et remplissez ce formulaire.

Si vous avez besoin d'aide pour reconnaître les oiseaux, vous pouvez imprimer ou consulter ce poster numérique.

Envoyez vos résultats et retrouvez les informations sur gcoj.gonm.org