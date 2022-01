Près de Flers. À cause d'Orange, les salariés inquiets pour leur avenir… voient rouge

Les cent dix salariés de Scopelec, à Saint-Georges-des-Groseillers près de Flers, ont débrayé jeudi 27 janvier, pour toute la journée. Cette entreprise coopérative compte mille neuf cents salariés en France, avec en Normandie un autre site à Val-de-Reuil (Eure). Elle est notamment sous-traitante de l'opérateur téléphonique Orange, pour l'installation de la fibre et pour la maintenance du réseau filaire en cuivre. Alors qu'Orange a choisi d'autres sous-traitants, moins onéreux, Scopelec a perdu plus de cent cinquante millions d'euros de contrats, ce qui met le site ornais en danger de fermeture. "Vu la technicité de nos métiers, certaines spécialités requièrent deux ans et demi de formation", expliquent des salariés, médusés par ce qui leur arrive.

Les élus mobilisés

Le maire de Saint-Georges Stéphane Terrier et le député (LR) Jérôme Nury, qui est en charge du déploiement de la fibre dans l'Orne, se préoccupent de cette situation. Une rencontre est attendue avec la sous-préfète d'Argentan. Mais cela n'amoindrit pas la vive inquiétude, palpable chez les salariés.