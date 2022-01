Insolite. La tortue Jonathan, le plus vieil animal terrestre, va fêter ses 190 ans

Jonathan est le plus vieil animal terrestre du monde. Cette tortue géante des Seychelles mâle aurait au moins 190 ans ! Elle est arrivée sur l'île en 1832, en guise de cadeau pour le gouverneur de la part de l'archipel des Seychelles. Selon une photo datant de la même époque, Jonathan aurait environ 50 ans lors de son arrivée sur l'île Sainte-Hélène. Sa date de naissance a ainsi été estimée à 1832. Aujourd'hui, Jonathan vit sur la pelouse de la résidence du gouverneur de l'île.

Le 12 janvier, le Guinness Book a officialisé ce nouveau record de longévité. La tortue a ainsi battu Tu'i Malila, une tortue étoilée de Madagascar, la précédente tenante du titre. Elle était décédée en 1965 à l'âge de 188 ans, et avait été offerte par le capitaine Cook à la famille royale des Tonga en 1777.

Une vie tranquille

À son âge et malgré ses problèmes de vue et d'odorat, Jonathan se porte bien et a encore beaucoup d'énergie grâce à son alimentation riche en calories, vitamines et minéraux. Les reptiles ont un métabolisme lent, ils respirent lentement, prennent leur temps pour manger, guérir et vieillir. Jonathan vit paisiblement et continue même de s'accoupler avec Emma, une autre tortue, plus jeune, qui vit à ses côtés.