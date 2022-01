Caen. Un mapping ludique pour comprendre le vocabulaire des notaires

La Chambre des notaires de la cour d'appel de Caen organise un mapping géant à compter du vendredi 28 janvier, et ce jusqu'au 6 février. De quoi s'agit-il ?

Des illustrations animées vont être projetées sur la façade du bâtiment de la Chambre des notaires, face à l'hôtel de ville. Le but est de rendre accessible le vocabulaire utilisé par les notaires, de manière ludique. "Hypothèques", "usufruit"… Ces termes sont souvent peu compréhensibles pour le grand public. "L'idée est de vulgariser ce vocabulaire pour qu'il entre dans le domaine courant, explique Aymeric Cours-Mach, notaire à Caen. Cela permet d'arriver à un rendez-vous plus serein, pour l'achat d'un bien immobilier par exemple."

Diffusion en boucle à la tombée de la nuit

Aymeric Cours-Mach explique les détails du projet de mapping Impossible de lire le son.

Ce mapping est tiré de l'ouvrage Le droit impertinent, lexique juridique décalé, "né de la pensée et de la plume créatives de Damien Gérard, alliées à la signature graphique de Guillaume Boittin" précise la Chambre des notaires. Il sera diffusé en boucle, tous les jours, de 18 heures à minuit.