Calvados. Cinq choses à savoir sur Le Grand Comptage des oiseaux de jardin

Le Grand Comptage des oiseaux de jardin est une science participative qui demande à ce que l'on regarde dehors, dans son jardin ou dans un parc, et compte pendant une heure le maximum de chaque espèce d'oiseaux vus, depuis sa fenêtre ou son balcon par exemple. Il est organisé par le Groupe ornithologique normand (GONm). L'ornithologue James Jean Baptiste et le coordinateur de l'événement, Nicolas Klatka, nous rapportent cinq choses à savoir sur cet événement.

Les pinsons du Nord sont très attendus

Selon l'ornithologue James Jean Baptiste, "cette année, nous allons voir des pinsons du Nord. C'est une espèce que l'on observe tous les cinq ou dix ans. On parle de cycle invasif. On pense qu'elle va gagner dans la liste des oiseaux. Le Grand Comptage permet de voir si l'on a une invasion et de conforter ce que l'on voit, nous, à petite échelle."

Le rouge-gorge familier, la star de 2021 !

En termes de fréquence, soit le nombre de fois où on le voit, le rouge-gorge familier est arrivé premier en 2021. Nicolas Klatka, coordinateur du Grand comptage en Normandie, rapporte que "cette espèce est suivie du merle noir, du moineau domestique, de la mésange charbonnière puis de la mésange bleue".

Le Calvados en tête de liste

Chaque année, le nombre de participants augmente, surtout dans le Calvados. Nicolas Klatka revient sur cette expansion : "En 2020, 4 834 personnes ont participé au Grand Comptage. C'est un record ! Le Calvados est le département qui participe le plus en France. Cela s'explique par plusieurs raisons. C'est d'abord historique. Le Grand Comptage existe en Normandie depuis bientôt 20 ans, il date de 2004. La Bretagne a repris l'idée en 2009. Il y a davantage de communication sur l'événement ces dernières années et puis, beaucoup de participants font des initiations ou des stages en amont, ce qui les aide et leur donne envie de contribuer et de compter."

Ne rien voir, ça compte !

Selon James Jean Baptiste, "si quelqu'un ne voit rien pendant une heure, c'est tout aussi intéressant". Cela montre une certaine réalité. Concernant la technique, il est aussi important de savoir que "si pendant une heure, on voit des mésanges se succéder, on ne compte que le maximum des effectifs en même temps. C'est là toute la subtilité et la clef de la réussite".

Un Atlas des oiseaux de Normandie

Le Groupe ornithologique normand sortira en mars prochain un Atlas des oiseaux de Normandie. "Pour ce livre, on a travaillé dessus trois ans, entre 2016 et 2019. La plupart des contributeurs sont normands, comme l'éditeur Orep", conclut Nicolas Klatka.

Vous savez tout désormais pour compter les oiseaux près de chez vous!

Pratique. Samedi 29 et dimanche 30 janvier. Pour participer, rendez-vous sur le site gcoj.gonm.org.