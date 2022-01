Caen. Pause déjeuner : le bo bun s'impose

Le sandwich est la star des repas sur le pouce, mais le bo bun gagne aussi du terrain à Caen.

Manger sur le pouce à la pause déjeuner, entre deux dossiers importants, c'est le quotidien de nombreux travailleurs qui préfèrent s'acheter un petit encas plutôt que de perdre du temps à rentrer chez eux pour se faire cuire quelque chose. Le choix le plus classique et répandu reste le traditionnel sandwich jambon-beurre, bien qu'il se décline au poulet, thon, saucisson, etc. D'autres encore vont opter pour un kebab, un panini, un burger ou une part de pizza. Ces plats ont deux points communs : ils sont idéaux lorsque l'on n'a pas beaucoup de temps pour manger, et ils sont assez caloriques. "Le jambon-beurre est riche en glucides, mais il n'y a pas beaucoup de fibres et, si vous prenez du pain blanc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il vaut mieux prendre un pain complet, il y a plus de fibres", explique Bénédicte Engelhard, diététicienne et nutritionniste à Caen. À l'inverse, le bo bun est équilibré, c'est d'ailleurs ce qui est recherché : "C'est un plat qu'on peut manger sur le pouce, c'est rapide, équilibré, varié et on mange à notre faim", confie Françoise Demazure, qui se rend au restaurant Sasésu de temps en temps avec une amie, pour manger un bo bun. "Je préfère largement ça à un sandwich", affirme-t-elle.

"Désormais, les gens font

attention à leur alimentation"

Un avis partagé par beaucoup d'employés, à en croire le nombre qui se rendent chaque midi au restaurant Chez Sandy : "La clientèle de bureau représente 80 %", indique Thanh Tupsy, la gérante. Pour Quan Nguyen, du magasin L'Extrême Orient, le bo bun correspond bien à ce que les gens veulent à notre époque : "Désormais, les gens font attention à leur alimentation. On retrouve des glucides, protéines, fibres, peu de matière grasse, il y a tout dans le bol !", sourit-il. "Ça rentre forcément en concurrence avec les sandwichs." Si la préparation du bo bun demande un certain temps en amont pour les cuisiniers, une fois tout en place, "il faut environ trois minutes pour qu'il soit prêt lorsqu'un client a commandé", précise Loi Griveau Nguyen, du restaurant Sasésu. Contrairement à la majorité des plats proposés en fast-food, le bo bun ne contient pas de gluten, "ce qui attire une clientèle différente", ajoute Quan Nguyen.

Un prix abordable

Pour être un véritable concurrent face au sandwich et autres mets à manger sur le pouce, son prix doit rester concurrentiel. En général, il est inférieur à celui d'un plat commandé dans le bistrot du coin, mais supérieur à celui d'un simple sandwich, ce qui lui donne un statut particulier. "On propose un prix abordable, avec un service en salle pour 7,50 euros. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un menu avec un sandwich, c'est équivalent au niveau du prix", affirme le responsable de Sasésu. Le bo bun à emporter de L'extrême Orient est, lui, vendu à 7 euros, pour un prix de revient de 4 euros. La marge n'est pas grande, mais permet ainsi de s'aligner avec les menus plébiscités lors de la pause déjeuner. Il semble que le jambon-beurre a du souci à se faire…