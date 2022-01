Saint-Vaast-la-Hougue. Deux médecins ouvrent leurs cabinets

Un couple de médecins généralistes, originaires de la Sarthe, ouvrent deux cabinets à l'Espace Vauban, à Saint-Vaast-la-Hougue. Depuis l'été dernier, et le départ en retraite du Docteur Poulet, il ne restait plus qu'un seul médecin dans la commune de 1 729 habitants. "Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté des conditions éventuelles de leur arrivée, et ils ont accepté de s'installer dans des locaux qu'on leur met à disposition, dans le cadre d'un bail", avec un loyer avantageux, explique le maire Gilbert Doucet. "Ils imaginaient ouvrir le lundi 24 janvier, mais il y aura peut-être un peu de retard. Ils ont une soixantaine d'années, donc ils vont exercer trois, quatre ans, et d'ici là, on va continuer notre travail pour trouver de nouveaux remplaçants à terme."

L'élu aimerait voir s'implanter un Pôle de santé libéral ambulatoire (PSLA) dans sa commune. "Je suis en contact avec des étudiants qui seraient intéressés à terme à l'idée de s'installer. Je travaille aussi avec l'agglo du Cotentin pour bâtir un projet de PSLA, car c'est ce qui attire les jeunes." Avec le faible taux de chômage du Cotentin, la situation reste aussi favorable à la venue de nouveaux professionnels : "Tant qu'on est dans cette situation là, on peut attirer plus facilement des couples, dont un médecin", concluet-il, optimiste.