Saint-James. Disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans

La gendarmerie de la Manche a émis jeudi 20 janvier un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour la disparition d'un jeune homme âgé de 23 ans. Maxime Fauchon a quitté le domicile de sa compagne à Saint-James le 2 octobre 2021 dans la matinée. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Selon la gendarmerie, le jeune homme mesure entre 1,75 et 1,80 mètre, il est de corpulence mince. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un ensemble jogging, pantalon et sweat-shirt noir, il porte des tatouages au poignet droit et sur la main gauche.

Si vous avez aperçu ce jeune homme, il convient de contacter la brigade de gendarmerie de Pontorson au 02 33 89 72 00 ou de composer le 17.