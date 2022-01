Calvados. Lapins, gerbilles, hamsters… De plus en plus d'animaux sont abandonnés

Ce sont de bien tristes chiffres : près de 1 900 animaux ont été pris en charge par les quatre refuges de la SPA en Normandie en 2021, soit 23 % de plus qu'en 2020. Mais l'année dernière, la SPA n'a pas recueilli que des chats et des chiens. Le nombre de NACs, comprenez de Nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins, hamsters et autres gerbilles, abandonnés a augmenté de 79 %. "On pense que c'est dû à la Covid. Les gens se sont dit qu'ils allaient prendre un NAC pour avoir un petit animal de compagnie, avec peu de frais et peu de contraintes, mais ce n'est pas vrai, il faut leur accorder du temps", explique Valérie Guénon, agent administratif au sein de la SPA de Verson.

73 NACs recueillis

En 2021, le centre a recueilli 73 NACs, un chiffre qui reste bien inférieur au nombre de chiens et chats recueillis, respectivement de 430 et 830, mais qui a fortement augmenté ces derniers temps. "On a dû s'adapter. AU début, on les mettait dans l'accueil, puis il y en a eu de plus en plus. On a finalement créé une pièce dédiée, qui était auparavant la salle de détente des chats."