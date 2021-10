Coupe de France: Quevilly tombe sur un petit

Les 32es de finale de la Coupe de France se dérouleront les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012. Le tirage au sort complet :



* Luçon VF (CFA) - Avranches US (CFA)

* Cherbourg AS (Nat) - Châteauroux (L2)

* Sablé-sur-Sarthe FC (CFA2) - Sedan Ardennes CS (L2)

* Chambly Thelle FC (CFA2) - AJ Auxerre (L1)

* Chantilly US ou le Portel (DH) - Lille (L1)

* Limoges FC (CFA2) - Boulogne Côte d'Opale US (L2)

* Chamois Niortais FC (Nat) - Brest (L1)

* Saint-Etienne (L1) - Bordeaux (L1)



* Ajaccio GFCO (Nat) - Toulouse (L1)

* Thiers SA (CFA2) - Istres FC (L2)

* Valence AS (CFA) - Laval (L2)

* Versailles 78 FC (DH) - Dijon (L1)

* Lyon-Duchère AS (CFA) - Lyon (L1)

* Le Havre AC (L2) - Lorient (L1)

* Bourg-Peronnas FC (CFA) - Montceau Bourgogne FC (CFA2)

* Fréjus Saint-Raphaël (Nat) - Ajaccio AC (L1)



* Bastia (L2) ou Louhans-Cuiseaux (CFA2) - Sochaux Montbéliard (L1)

* Red Star FC 93 (Nat) - Marseille (L1)

* Mulhouse FC (CFA) - Créteil Lusitanos US (Nat)

* Angers SCO (L2) - AS Monaco (L2)

* Drancy Jeanne d'Arc (CFA) - Strasbourg ARC (CFA2)

* Caen (L1) - Troyes AAC (L2)

* Marck AS (CFA2) - Nice (L1)

* Prix les Mézières AS (DH) - Montpellier (L1)



* Compiègne AFC (CFA) - Montagnarde Inzinzac US (CF2)

* Locminé Saint-Colomban (CFA2) - Paris Saint-Germain (L1)

* Orléans 45 US (Nat) - Clermont Foot Auvergne (L2)

* Metz FC (L2) - Evian Thonon Gaillard (L1)

* Vitré AS (CFA2) - Tours FC (L2)

* Le Mans FC (L2) - Valenciennes (L1)

* Rennes Tour d'Auvergne (DH) - Quevilly US (Nat)

* Rennes (L1) - AS Nancy Lorraine (L1)