Seine-Maritime. La sénatrice Céline Brulin demande plus de médecins pour l'hôpital de Lillebonne

Céline Brulin, la sénatrice communiste de Seine-Maritime, a interpellé le ministre de la Santé mardi 18 janvier au Sénat, lors des questions au gouvernement. Elle réclame des affectations de médecins pour le Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine.

Il manque six médecins urgentistes

L'élue précise que "le service des urgences de l'hôpital de Lillebonne a dû être fermé à plusieurs reprises ces dernières semaines, faute de médecins en nombre suffisant. L'établissement, qui ne comptait plus que quatre médecins urgentistes, a pu en recruter deux récemment, mais il en faudrait douze pour que les urgences puissent fonctionner normalement". L'hôpital doit de fait recourir à des intérimaires payés au prix fort, ce qui fragilise les finances de l'établissement. Une situation que dénonce Céline Brulin.

C'est Annick Girardin, ministre de la Mer, qui lui a répondu, au nom d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, absent. Le gouvernement précise qu'une équipe territoriale d'urgentistes a été mise en place sur le secteur de l'hôpital de Lillebonne en 2020, avec un accompagnant financier important, sans en préciser le montant. La ministre indique que "le dispositif sera renforcé par l'application de la prime de solidarité territoriale permettant à un praticien temps plein d'exercer, en plus de ses obligations de service et sur la base du volontariat, dans un autre établissement de santé que celui auquel il est rattaché". Annick Girardin a également mis en avant la suppression du numerus clausus, qui a permis d'augmenter le nombre de professionnels en formation. "À Caen et à Rouen, il y a environ 20 % d'étudiants dans les études médicales de plus en septembre 2021 par rapport à septembre 2020."