SNCF. Trafic interrompu jusqu'à 14 heures entre Le Havre et Rouen

Aucun train ne circule depuis 5 heures du matin, mercredi 19 janvier, sur la ligne ferroviaire entre Le Havre et Rouen. En cause : le déraillement, durant la nuit, d'un wagon sur un train de travaux de SNCF Réseau, entre Maromme et Barentin.

Les équipes de la SNCF sont mobilisées depuis sur place pour dégager le wagon. "Le train a été remis sur les rails", indiquait peu avant 9 h 30 la SNCF. Mais il faut encore aux équipes le temps de l'évacuer puis de nettoyer les voies pour permettre le retour des trains.

La reprise du trafic est estimée à partir de 14 heures. En attendant, des cars de substitution sont mis en place, notamment entre Yvetot et Rouen.