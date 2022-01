Bonne table près de Rouen. À la Volée, le refuge du sportif

C'était une demande des clients du Padel Arena, reconnaît aujourd'hui Julien Frère, l'un des cogérants des lieux, à Isneauville : pouvoir manger un morceau avant ou après un match de padel entre amis. L'équipe a donc profité des confinements successifs et de huit mois de fermeture pour faire des travaux : avec un terrain de padel supplémentaire et désormais trois courts de squash, mais aussi avec une belle brasserie. "On a retiré la salle de fitness pour agrandir l'accueil et on a rendu ça plus chaleureux, plus cosy."

Cuisine généreuse avant tout

Alexandre Hervé, cuisinier, a rejoint l'équipe à temps plein pour proposer "une cuisine familiale, de bistrot", 100 % fait maison. Et impossible de s'y tromper, puisque le chef confectionne ses plats devant les adhérents ou les clients qui viennent pour le déjeuner, depuis sa cuisine ouverte. "S'il y a besoin de quelque chose, un peu de rab, je suis en lien direct avec les clients", apprécie le chef, qui met en avant une cuisine généreuse avant tout. La carte varie au gré de ses envies, chaque semaine. Seul le burger, un best-seller, reste tout le temps à la carte. Alexandre aime de son côté proposer "des risottos sous toutes ses formes". Le jour de mon passage, je choisis justement un risotto chorizo, qui accompagne un dos de cabillaud. L'assiette est généreuse, le dos de cabillaud juste nacré et légèrement grillé aux extrémités. Le risotto et son chorizo rehaussent parfaitement le plat. "Il faut aussi un bon parmesan pour un bon risotto", revendique le chef. Déjà repu, je me passe de dessert, un fondant au chocolat cuit à la demande. Avec un verre de vin blanc, l'addition reste maîtrisée à 17,50 euros. L'adresse est définitivement à tester après une partie de votre sport de raquette favori. Ou pas pour les gourmands les moins sportifs, qui pourront toujours apprécier les efforts à travers les vitres qui donnent sur les terrains.

Pratique. À la Volée dans le Padel Arena, 16 Z.A. du Gros Chêne à Isneauville. Tel. 07 82 85 78 82