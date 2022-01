Seine-Maritime. Des partenariats avec de grandes écoles et des formations d'excellence avec Co'Sup

Le Greta de Rouen travaillait déjà en étroite collaboration avec le Conservatoire national des arts et des métiers de Normandie (le CNAM) depuis plusieurs années pour proposer des parcours en licence 3 à ses alternants. Depuis la rentrée 2021, sur initiative du Greta, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), l'École supérieure de l'immobilier (l'ESI) et l'IPAG business school (Institut de préparation à l'administration et à la gestion) ont rejoint cette alliance pour créer un nouveau consortium à Mont-Saint-Aignan, nommé Co'Sup.

Des parcours en alternance

Directrice de Co'Sup, Ludivine Delahais résume efficacement les objectifs affichés par ce nouveau consortium : "Proposer des suites de parcours sur mesure à nos alternants et les sécuriser avec des diplômes jusqu'à Bac+5, BTS, licence ou des certifications enregistrées au RNCP [Répertoire national des certifications professionnelles, NDLR]." Grâce aux partenariats avec les quatre grandes écoles liées au Greta, ces parcours en alternance se font principalement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, du marketing digital et du management entrepreneurial, mais aussi des métiers du commerce. Du côté de l'IPAG business school et de son directeur Guillaume Bigot, de plus en plus connu du grand public grâce à ses chroniques hebdomadaires à la télévision, "on se félicite de cette nouvelle offre de formation qui favorise l'hybridation des compétences et l'épanouissement des étudiants". Ludivine Delahais, directrice de Co'Sup, va encore plus loin pour encourager les alternants des prochaines promotions à tenter l'aventure : "Aujourd'hui, sur le site de Mont-Saint-Aignan, les alternants ont l'opportunité de se lancer dans des formations d'excellence dignes des grandes écoles des agglomérations parisiennes, lilloises ou encore bordelaises."