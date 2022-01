Football. Covid-19 : la Ligue de Normandie reporte les compétitions

La Ligue de football de Normandie s'est retrouvée lundi 17 janvier pour évoquer l'éventuelle reprise des compétitions aux niveaux départemental et régional. Au vu de la situation sanitaire et du nombre de cas de Covid-19 recensés dans les différents clubs de la région, "il a été décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres régionales et départementales programmées jusqu'au 27 janvier 2022 inclus". La Ligue de football de Normandie précise que "la reprise des compétitions est prévue le vendredi 28 janvier". En attendant, les matchs amicaux restent également interdits. Pour rappel, la semaine dernière, l'ensemble des matchs avaient également été reportés en raison de l'expansion du virus de la Covid-19.

• Lire aussi : La Ligue de Normandie reporte tous les matchs du week-end