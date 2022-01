Normandie. Onze médaillés aux Olympiades des métiers

La Normandie a une nouvelle fois brillé aux finales nationales des Olympiades des métiers qui se déroulaient à Lyon, du jeudi 13 au samedi 15 janvier, et auxquelles 600 jeunes âgés de moins de 23 ans participaient.

Les jeunes étaient notamment accompagnés de Hafidha Ouadah, conseillère régionale. - Région Normandie

L'équipe normande était constituée de trente-six jeunes, en lice dans trente-deux métiers différents, dans divers domaines : arts créatifs et mode, automobile et engins, BTP, communication et numérique, technologie de fabrication et d'ingénierie, services. "Ces jeunes sont l'incarnation de la génération des professionnels et des chefs d'entreprises de demain. Ils peuvent être fiers d'eux-mêmes, de leur réussite. A travers leur victoire, ils font rayonner la Normandie à l'échelle nationale" s'est réjouit Hervé Morin, président du conseil régional, à l'issue du verdict.

Les Normands ont décroché onze médailles dont cinq en or, quatre en argent et deux en bronze. Prochaine étape pour les lauréats : les finales internationales programmées, à Shanghaï, en Chine.

Médailles d'or

Lucas Liehrmann (Montreuil en Caux 76) en boucherie

Thomas Degrendele (Saint Germain le Vieux – 61) en maçonnerie

Briac Delaigue (Caen – 14) en solutions logicielles pour l'entreprise

Aurélien Hareau (Blainville sur Orne – 14) et Antoine Lepoil (Avranches – 50) en mécatronique

Deborah Corrette (Cherbourg en Cotentin – 50) en soudage

Médailles d'argent

Romain Simon (Sainte Opportune - 61) en charpente

Adrien Nicolas (Caen - 14) en taille de pierre

Valentin Beuzelin (Le Pin - 14) en fraisage

Mathéo Dromer (Flers - 61) en horticulture

Médailles de bronze

Pierre Tymen (Brix - 50) en menuiserie

Mathieu Lecâble (Fortmentin - 14) en peinture /décoration