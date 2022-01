Manche. Le carnaval de Granville annulé face à la crise sanitaire

Le carnaval de Granville qui devait se tenir du 25 février au 1er mars annulé, annonce le comité d'organisation ce samedi 15 janvier. Il ne peut concevoir un carnaval dans le respect des gestes barrières, alors que l'évènement est un moment de fête de retrouvailles de danses et d'embrassades. En décembre déjà, les organisateurs avaient dû renoncer à l'implantation de chapiteau et la tenue de bals. Aujourd'hui, la situation sanitaire ne permet pas au préfet d'autoriser l'évènement dont les temps forts sont les cavalcades qui rassemblent des milliers de personnes. Cependant, "Vaccinus III, le roi qui avait prévu d'annoncer l'approche de son règne ne s'avoue pas vaincu et devrait s'adresser à la population dans les prochains jours".