Votre horoscope signe par signe du samedi 22 janvier

BELIER

Vous aurez moins d'impact que prévu aujourd'hui dans vos échanges professionnels, ne forcez pas les choses

TAUREAU

Vous trouverez une solution à un problème d'organisation interne, grâce à vos observations personnelles.

GEMEAUX

Un échange avec une personne influente vous aidera à relativiser un doute qui vous freinait.

CANCER

Vous aurez de gros besoins et vous pourriez vous comporter de manière assez dépensière.

LION

Dans votre travail, voudrez toujours avoir le dernier mot ! Vous passerez pour le braillard de service dans votre entreprise.

VIERGE

C'est une journée pour faire des affaires et s'engager. Une journée mouvementée avec des changements à prévoir !

BALANCE

Vous avez besoin d'équilibrer moral et physique, activité et détente, repos et action, dans l'équité que vous dicte votre corps

SCORPION

Vous avez l'art de réconforter par la parole et votre bon sens fait merveille quand il s'agit de régler des problèmes pratiques.

SAGITTAIRE

Une introspection est nécessaire avant de prendre d'importances décisions, surtout dans votre carrière. Des conseils sont les bienvenus.

CAPRICORNE

À la maison, tout se passera très bien. Vous avez toujours aussi hâte de rentrer chez vous, et de retrouver votre petite famille

VERSEAU

Sous votre apparence légère, vous observez beaucoup et rien n'échappe à votre œil critique.

POISSONS

Vous vous rendrez incontournable aujourd'hui pour conclure un accord, n'abusez pas de votre autorité !