Le Havre. Un resto 100 % hot dog ouvre dans le quartier Danton

Après les kebabs, tacos ou burgers, dans la famille street food, je demande… le hot dog ! Au Havre, il se décline à toutes les sauces chez My Hot Dog, dans le quartier Danton, depuis samedi 8 janvier.

"Ce concept de hot dog gourmet fonctionne dans plusieurs villes de France, on s'est dit : 'pourquoi pas nous ?'", explique François Rousselet, gérant et co-fondateur du restaurant avec Leeroï Serresse. Les deux hommes, déjà propriétaires d'Aboun Tartine, cherchaient à élargir leur clientèle avec un produit à emporter, à un prix abordable. Ils ont donc divisé leur local actuel en deux pour créer la partie dédiée au hot dog.

"Le constat, c'est que les gens vont de moins en moins au restaurant et commandent de plus en plus sur les plateformes, poursuit le gérant. On cherche aussi à toucher une clientèle qui a un plus petit budget. Le hot dog est un produit bon marché."

Les recettes sont inspirées des équipes américaines de basket… Et si vous marquez un panier, on vous offre nachos, dessert, etc.

Des saucisses de volaille

Côté recette, "un bon hot dog est avant tout un bon pain", estime François Rousselet. Le duo se fournit à la boulangerie Saint-Nicolas. Autre élément central : la saucisse de volaille, halal. Les recettes sont ensuite inspirées du basket américain. Et que les gros mangeurs se rassurent : le menu Raptors, avec double dose de hot dog, devrait leur convenir !