Seine-Maritime. Face à la pollution de l'air, si vous laissez la voiture au garage ce vendredi ?

La Seine-Maritime sera touchée par un épisode de pollution, vendredi 14 janvier. Cette dégradation de la qualité de l'air est due aux conditions météo - peu de vent, brume, inversion thermique - combinées à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère (chauffage, industrie, trafic...), avec une concentration de particules fines, notamment sur l'agglomération du Havre et la vallée de la Seine. La préfecture maritime a activé la procédure d'information-recommandation. Il est conseillé, en particulier pour les personnes vulnérables ou sensibles, de privilégier des sorties plus brèves et qui demandent le moins d'effort, et d'éviter les activités physiques et sportives intenses.

Transports gratuits à Rouen

Il est par ailleurs recommandé de privilégier les déplacements doux, les transports en commun ou le covoiturage. La métropole de Rouen a d'ailleurs annoncé la gratuité totale des transports sur le réseau Astuce (TCAR + TAE) pour ce vendredi. Une mesure doit être entérinée à chaque pic de pollution, par un vote au prochain conseil métropolitain.