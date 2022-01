Le Havre. La tour de l'hôtel de ville en Lego ? À vous de voter

Réaliser la tour de l'hôtel de ville du Havre en Lego, ce sera peut-être bientôt possible. C'est en tout cas le projet du cabinet d'architecture GoArchi, justement installé place de l'hôtel de ville.

"Un choix évident"

Tout a commencé fin 2020, quand la vitrine de l'agence a été décorée de bâtiments réalisés en Lego. "La genèse de l'idée est partie de notre préoccupation à vouloir exploiter la vitrine d'une manière originale, mais connectée avec l'architecture et la créativité", explique Olivier Guillon, à la tête de l'agence. "Partageant la même passion pour les Lego que Maxime Brunel, architecte à l'agence, j'ai réalisé que plutôt que de présenter des constructions issues de produits commercialisés, il serait plus pertinent de créer une maquette Lego originale et conçue de toutes pièces. Depuis mon bureau, j'ai une vue imprenable sur l'hôtel de ville. Aussi nous avons rapidement validé ce choix évident."

Le projet de la tour de l'hôtel de ville en Lego. - GoArchi

Maxime Brunel (GoArchi) - La tour de l'hôtel de ville en Lego Impossible de lire le son.

Et pour réaliser une maquette numérique à présenter à la firme Lego, Maxime Brunel s'est mis au travail dès septembre dernier. Son objectif était de rendre la maquette la plus réaliste possible. Il s'est pour cela inspiré des plans d'origine de la construction de l'hôtel de ville. Le projet vient d'être déposé sur la plateforme Lego Ideas.

Pour que Lego s'intéresse au projet, il faut que ce dernier obtienne 10 000 soutiens sur sa plateforme. Mais même cette étape ne garantit pas une commercialisation. C'est une éventualité. Pour atteindre les 10 000 votes, un projet doit obtenir 100 soutiens en deux mois (phase déjà acquise pour GoArchi). Il a ensuite un un an pour dépasser les 1 000 soutiens, six mois supplémentaires pour 5 000 soutiens et encore six mois pour franchir la barre des 10 000 soutiens.

Rendez-vous est donné dans deux ans.