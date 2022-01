Démocratie participative. Rouen se dote de sa convention citoyenne locale

Quels sont les impacts du réchauffement climatique sur notre ville ? Comment les limiter voire les stopper ? Comment se protéger face aux risques climatiques ou industriels ? Une trentaine de Rouennais pourront tenter de répondre à ces questions. Tirés au sort puis sélectionnés parmi 300 personnes contactées, ils composeront le groupe de la convention citoyenne locale voulue et lancée par la mairie de Rouen samedi 15 janvier.

Ces citoyens seront chargés de rédiger un rapport à la fin de cette convention, qui se déroule sur trois week-ends (les 15 et 16 janvier, 26 et 27 février, et 12 et 13 mars). Le groupe se penche sur des grands thèmes tels que le climat et le risque industriel, ce dernier sujet étant particulièrement concernant à Rouen. Tous les habitants ont en mémoire l'incendie de l'usine Lubrizol. "On fait le constat qu'on n'est pas forcément préparé à ce type de catastrophe. On invite les citoyens à réfléchir sur comment l'éviter", explique Laura Slimani, adjointe au maire en charge notamment de la démocratie locale et participative.

Tous ces citoyens seront éclairés par des experts dans leur domaine. Régis Saadi, à la tête de France Chimie Normandie pour le risque industriel par exemple, ou encore Benoît Laignel, président du GIEC local, le comité scientifique sur le climat en Normandie. Chaque proposition citoyenne sera étudiée par les services de la mairie. Certaines seront votées en conseil municipal puis appliquées, d'autres non : "Nous serons transparents et expliquerons pourquoi une proposition a été acceptée ou rejetée", assure le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Pour jouer le jeu de la transparence, la mairie veut créer une assemblée citoyenne indépendante composée des mêmes personnes pour veiller au suivi de la convention.