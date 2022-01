Alençon. Gros ras-le-bol à l'hôpital, mais petite mobilisation

"Combien de temps faudra-t-il pour que le gouvernement change de politique de santé ?" C'est la question posée mardi 11 janvier, à l'occasion d'une journée nationale de grève à l'hôpital, pour davantage de lits et plus de soignants. Mais aussi pour de meilleures conditions de travail, alors que la pandémie de Covid-19 va entrer dans sa troisième année et qu'il y a aussi toutes les autres pathologies à gérer…

À Alençon, un cortège de seulement soixante-dix manifestants est allé du centre hospitalier jusque sous les fenêtres de l'antenne de l'Orne de l'Agence régionale de santé, où une délégation a été reçue. "Dans l'hôpital, c'était déjà compliqué avant la Covid. Après deux années, on est épuisés. Actuellement, on a un cluster, plus de quarante cas à l'Ehpad, dont des gens vaccinés, ou qui ont déjà eu d'autres variants de la Covid, mais l'hôpital ne fournit même pas de masque FFP2 aux soignants, ils refusent de nous donner des protections adéquates", dénonce par exemple Léa Geneviève, qui travaille à l'Ehpad de l'hôpital de Mortagne-au-Perche.