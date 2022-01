Insertion. Fil & Terre ouvre un restaurant aux Provinces, à Cherbourg

L'association Fil & Terre salarie et accompagne plus 160 personnes par an en parcours d'insertion, dans différents secteurs d'activité comme la ressourcerie, le maraîchage, la couture, ou les mobilités. Le 17 décembre 2021, l'association du Cotentin a élargi sa palette en ouvrant le café-restaurant Table des Provinces, dans le quartier du même nom, rue de l'Ile-de-France, à Cherbourg-en-Cotentin.

Des novices sur le pont

"On a tout refait à neuf", explique Matthieu Giovannone, directeur de l'association. À l'intérieur, de la place pour 40 couverts, et 20 en extérieur, aux beaux jours. "Et nos meubles viennent de notre activité de ressourcerie. Vous voyez, toutes les chaises sont différentes !" Dans l'assiette, des légumes et fruits locaux bio, cultivés par l'association à Beaumont-Hague et Bretteville-en-Saire.

Sur le pont, des novices. "Il y a huit salariés en parcours d'insertion et deux personnes en CDI pour les former. La plupart d'entre eux n'ont pas d'expérience, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient motivés, et charge à nous de les former et de leur faire acquérir ces expériences, pour rebondir et trouver un emploi dans la restauration ou dans l'hôtellerie", poursuit le directeur. Parmi les débutants en restauration, Mamounata Gonidec, 38 ans, qui exerçait auparavant comme prof de danse : "Ça se passe bien, mais je suis un peu stressée, parce que je suis timide, et c'est la première fois que je fais du service. Mais mon projet, c'est de continuer après ce contrat." Une façon aussi de dynamiser le quartier et d'accueillir ses habitants au chaud, confirment Christian, Yves et Richard, bénévoles aux Restos du Cœur, et attablés ce jeudi 6 janvier midi : "Avant, on prenait un sandwich. Là, c'est équilibré. Et le cadre est agréable."