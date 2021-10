Un futur pôle métropolitain CASE-CREA ?

Lors d'un point presse,organisé vendredi 16 décembre, sera présenté le projet de création d'un pôle métropolitain entre la communauté d'agglomération Rouen-Austreberthe (CREA) et celle de Seine Eure (CASE). Ce nouveau pôle devrait favoriser et renforcer les coopérations entre les deux territoires.

Dans un communiqué de presse, publié mercredi 14 décembre, les élus d'Europe Ecologie Les Verts expriment une forte réserve vis-à-vis de ce projet. " Les écologistes sont, de façon générale, défavorables au développement de nouvelles strates administratives, ils défendent d’ailleurs l’idée de la suppression des Départements. En outre, dans un souci de légitimité démocratique et de bonne gouvernance, ils s’opposent au renforcement des compétences des strates intermédiaires, constituées de représentant-es qui ne sont pas élu-es au suffrage universel direct." Et ils concluent " Dans l’attente de connaître le périmètre de compétence et les modalités de gouvernance du projet de Pôle métropolitain, les élus-es EELV expriment leurs plus vives réserves et demandent qu’un débat démocratique soit tenu pour juger de l’opportunité de créer une strate administrative supplémentaire."