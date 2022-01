Santé. Un homme se fait greffer un cœur de porc : une première mondiale

L'opération a été menée vendredi 7 janvier par des chirurgiens de l'école de médecine de l'université du Maryland (États-Unis). Ayant été déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, un homme de 57 ans, David Bennett, a reçu une greffe de cœur de porc. Il était en phase terminale d'une maladie cardiaque.

Cette opération unique au monde démontre qu'un cœur animal peut continuer à fonctionner chez un humain. C'est une avancée majeure qui pourrait être une solution à la pénurie de donneurs d'organes.

Un cœur génétiquement modifié

Le porc dont provient le cœur greffé a été génétiquement modifié afin qu'il ne produise plus un type de sucre qui provoquerait un rejet immédiat de l'organe en cas de greffe. La modification génétique a été réalisée par l'entreprise Revivicor. Le cœur porcin transplanté avait été conservé dans une machine en amont de l'opération et l'équipe a aussi utilisé un nouveau médicament expérimental de l'entreprise Kiniksa Pharmaceuticals, en plus des médicaments antirejet habituels, pour inhiber le système immunitaire et empêcher que le corps rejette l'organe.