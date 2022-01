Métropole Rouen Normandie. Moins de circulation et de bouchons depuis le retour du télétravail

Vous l'avez peut-être remarqué depuis la mise en place du télétravail obligatoire, lundi 3 janvier. La circulation dans la Métropole Rouen Normandie se fait plus facilement. Et ce n'est pas qu'une impression. Le Poste de contrôle et de régulation du trafic (PCRT) de la Métropole confirme que le trafic a baissé de 5 à 8 % par rapport à la même semaine en 2019, dernière année "classique" de référence. "L'heure de pointe du matin reste tout de même assez marquée", explique Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation.

Un trafic comparable aux vacances scolaires

Malgré tout, "cette petite baisse de trafic le matin suffit à limiter très fortement les congestions puisque nous n'avons pas observé de congestions importantes au cours de la semaine écoulée".

Les problèmes sont pourtant récurrents aux heures de pointe dans la métropole, sur le pont Mathilde, les quais ou du côté de l'église Saint-Paul : des secteurs très peu touchés la semaine dernière.

"À titre de comparaison, 5 % de trafic en moins, ce sont des mesures que l'on observe pendant les vacances scolaires intermédiaires ou pendant la première quinzaine de juillet", explique le spécialiste. De quoi s'interroger sur les pratiques à adopter pour régler le problème de la congestion dans la ville, y compris après la crise sanitaire.

"On se rend compte qu'avec un écart relativement faible, les conditions de circulation sont fortement améliorées. En allant chercher des points de part modale à droite ou à gauche, on arrive à améliorer la situation, sans reprendre forcément tout le système circulatoire."