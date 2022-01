Culture. La chorégraphe Marion Motin aux manettes du dernier clip de Stromae

Le prochain album de Stromae, Multitude, sort le 4 mars 2022. En attendant, le chanteur belge publie au compte-gouttes ses titres avec Santé, premier single dévoilé le 15 octobre dernier. Le clip chorégraphié tourné en direct sur l'émission de Jimmy Fallon a été publié le 21 décembre. Marion Motin, originaire de Saint-Lô, est celle qui a pensé la chorégraphie du clip. Dans le passé, la Saint-Loise avait déjà été aux manettes de la chorégraphie du clip Papaoutai de l'icône belge. Elle s'est associée à nouveau avec lui, six ans après sa dernière tournée, entre 2013 et 2015.

Dans le passé, Marion Motin a aussi collaboré avec d'autres grands noms comme Christine and the Queen, Madonna, The Dø ou encore Angèle.

En 2021, elle a présenté sa dernière création, le spectacle Le Grand Sot. Elle a aussi été en charge de la chorégraphie du film En attendant Bojangles, incarné par le duo Virginie Effira et Romain Duris, sorti le 5 janvier au cinéma.