Caen. Avec Horizons poétiques, la harpe est mise à l'honneur

Osciller entre tradition et modernité. C'est ce que fait Harpes d'exil depuis le début de son aventure.

Le festival célèbre ses 11 ans

Du vendredi 14 au dimanche 23 janvier, au centre d'animation Beaulieu Maladrerie (Tandem) se tiendra la 11e édition du Festival Harpes d'exil. L'association organisatrice "Nevel" invite le public à découvrir des propositions originales, des créations, des croisements avec d'autres disciplines artistiques. La harpe se présente telle une source d'inspiration intarissable, se décline, s'exile d'une tradition à l'autre, d'une pratique artistique à une autre, d'un univers à l'autre. Cette onzième édition du festival est dédiée à la mémoire de Stéphan Reungoat, l'élève par lequel l'horizon des possibles s'est ouvert. Le potentiel transcréatif et poétique de la harpe sera le fil conducteur de ces deux week-ends musicaux. Vendredi 14 janvier, Les Zarpons ouvriront les festivités à 18 heures. Samedi 15 janvier, à 18 heures toujours, Marie Lemoine et Salomon inviteront le public à vivre de la poésie en musique avec des extraits de leur spectacle "Parmi elles". Ce rendez-vous, fixé à la librairie Eureka Studio dans le centre-ville de Caen, sera suivi d'une discussion ouverte avec les artistes.

Quels artistes cette année ?

Le lendemain, à 17 heures, Marie Lemoine et Salomon produiront leur spectacle entièrement à Tandem. Dans celui-ci se tissent mots et musicalités. Il rassemble des textes poétiques sur la femme avec des œuvres de Claude Estéban, Andrée Chédid ou encore Patricia Castex Menier.

Vendredi 21 janvier, ce sera au tour d'Élisa Vellia de se produire en concert avec Salomon. Pour l'artiste originaire de Grèce, le grec est suspendue entre le français et l'italien. Samedi 22 janvier, Frédéric Bougouin et Lune Bleue Trio s'associeront pour offrir un concert et un voyage dans les univers qui les ont façonnés. Tout au long de ces deux week-ends dédiés à la harpe, plusieurs stages sont organisés.

Fabriquer sa propre harpe

Si l'association propose de jouer de l'instrument - aux niveaux débutant et avancé -, d'écrire ou encore de chanter, elle invite aussi à construire dans un atelier. Chaque samedi et dimanche, 6 heures par jour, il est possible de fabriquer sa propre harpe avec Sylvestre Charbin, luthier de profession.

L'exposition "Harpes Camac"

Camac est une entreprise française de distribution et de fabrication d'instruments de musique fondée en 1972. Harpes à pédales, celtiques ou encore électriques… Nevel propose une exposition de 50 ans de savoir-faire français. Rendez-vous samedi 22 et dimanche 23 janvier de 10 à 18 heures.

Pratique. Festival Harpes d'exil, du vendredi 14 au dimanche 23 janvier au centre d'animation Beaulieu Maladrerie, Tandem. Plus d'informations et réservation : 02 31 29 54 54.