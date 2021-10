Le musée Le Secq des Tournelles se refait une beauté

“Nous refaisons l’entrée pour permettre à la lumière de pénétrer dans le musée et aux visiteurs d’apercevoir l’intérieur depuis la rue”, indique Pauline Madinier, chargée du pôle médiation aux Musées de Rouen.

Nouvelles vitrines

Vieillot, le “sas” va retrouver une nouvelle jeunesse bien méritée, dans un musée fréquenté chaque année par 14 000 visiteurs. Un nouvel espace accueil, plus vaste et moderne, va voir le jour. La direction des musées en profite pour remettre à jour, à l’étage, d’anciennes rambardes de bois cachées depuis des décennies par de l’isorel grisâtre. Enfin, les vitrines et la muséographie sont remises au goût du jour. La Ville de Rouen débourse 20 000 €.

Inauguré en 1921, le musée Le Secq des Tournelles est unique en France. Logé dans l’église Saint-Laurent (XVe siècle), il est le fruit passionnant de la collection d’objets anciens en fer amassés au fil des ans par Jean-Louis-Henri Le Secq des Tournelles (1818-1882) puis par son fils Henri-Jean (1854-1925).