Rouen. L'escape game de la Tour Jeanne d'Arc ouvre bientôt à Rouen: les billets déjà en vente

Adieu musées poussiéreux et expositions à rallonge. Au donjon Jeanne d'Arc à Rouen (Seine-Maritime), l'histoire devient un véritable terrain de jeu. Le dernier vestige du château du roi Philippe Auguste, transformé en escape game, rouvre ses portes début avril, et les places sont en vente dès ce vendredi 10 mars 2017, à partir de 14h.

Un voyage dans le temps

Le principe de ce cluedo géant? Les visiteurs, ou plutôt les joueurs, remontent le temps jusqu'au XIIe siècle. Ils incarnent des mercenaires chargés de dérober au roi de France les parchemins établissant ses plans de bataille pour la conquête de la Flandre, qu'il doit mener contre l'Angleterre.

Enfermés dans la tour, ils ont une heure pour fouiller les lieux, libérer et résoudre les énigmes. "Nous avons réalisé un décor qui fait totalement plonger dans l'univers du XIIe siècle, explique Mehdi Jeridi de Brainscape, la société qui a conçu le jeu. On retrouvera le mobilier en bois, la pierre, la peau de bête qu'évoque pour tout le monde le Moyen-Âge, mais aussi tout ce qui fait le décor d'une maison de notable, avec ses tentures aux couleurs flamboyantes."

L'histoire en s'amusant

La reconstitution des lieux se veut la plus exacte possible, et l'histoire aussi. "Chaque indice de l'intrigue possède une dimension pédagogique, poursuit-il. Et un petit livret sera distribué à la fin du jeu pour redonner des détails sur les objets qui ont été manipulés pendant la partie."

Les personnes, Philippe Auguste mais aussi son bras armé, le frère Guerin, ont réellement existé. En présentant l'Histoire sous forme de jeu, Christine Argelès, adjointe à la culture à la ville de Rouen (Seine-Maritime) espère "élargir le public des musées et toucher ceux qui, jusqu'à présent, auraient pu être impressionnés par l'aspect austère de la tour".

Et pour les impatients déjà séduits, un avant-goût de l'escape game est disponible en ligne sous forme de jeu vidéo présentant l'intrigue.

