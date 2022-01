Rouen. Le Gros horloge de Rouen

Son cadran siège fièrement dans Rouen (Seine-Maritime) depuis le XIVe siècle et son aiguille unique pointe l'heure. Le Gros Horloge est un pavillon de la Renaissance qui enjambe la rue éponyme par une arcade. Son beffroi abrite depuis la fin du XIVe siècle les cloches communales et l'horloge de la ville. À l'intérieur, se trouve l'un des plus anciens mécanismes d'horlogerie d'Europe qui a été en fonctionnement du XIVe siècle à 1928!

Mais en plus de pouvoir l'observer de l'extérieur, le Gros Horloge se visite de l'intérieur. Vous pourrez donc admirer la salle des cadrans, le mécanisme encore intact du XIVe siècle ou encore les premières cloches municipales. Une visite qui vous offrira aussi un panorama unique sur la ville.

LE GROS-HORLOGE. Rue du Gros-Horloge 76000 ROUEN TEL : 02 32 08 01 90 Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h sauf le lundi.