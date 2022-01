Météo. Tempête en Normandie : des dégâts matériels 

Un fort coup de vent a traversé toute la Normandie, samedi 8 janvier. Des rafales à 111 km/h ont été relevées à la pointe du Hoc à Granville, 108 au cap de la Bague et 105 à Cherbourg (Manche).

Les pompiers de la Manche ont été appelés pour quatre-vingt-quatre interventions : tuiles arrachées, branches tombées au sol, fils électriques sur la voie publique.

Le vent a soufflé jusqu'à 80 km/h dans le Calvados. Le maire de Caen avait fermé parcs, jardins et cimetières. On dénombre une quinzaine d'interventions des pompiers du Calvados, auxquelles s'ajoutent une trentaine d'autres des mairies et du service des routes. À Saint-Victor-le-Grand (près de Bayeux) : la toiture d'une maison de 80m² entièrement arrachée et qui est retombée quarante mètres plus loin.

Dans l'Orne, on dénombre trente-neuf interventions des pompiers, mairies et service des routes, pour des branches d'arbres tombées sur la chaussée.

On dénombre onze interventions des pompiers de l'Eure pour des chutes d'arbres, câbles, et poteaux téléphoniques.