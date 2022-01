Le Havre. Les musées gratuits pour tous ce samedi

Aller plus souvent au musée en 2022, en voilà une bonne résolution ! Une mesure peut aider à s'y tenir : au Havre, les musées de la ville sont gratuits pour tous, le premier samedi de chaque mois. Ils étaient cependant exceptionnellement fermés le 1er janvier, la mesure est donc reportée, pour ce mois-ci, à ce samedi 8 janvier.

On peut donc découvrir - ou redécouvrir - gratuitement le MuMa, l'appartement témoin Perret, la maison de l'Armateur, l'hôtel Dubocage de Bléville, l'abbaye de Graville ou encore le Muséum d'histoire naturelle et ses deux expositions temporaires : l'une consacrée à la paléontologie et Croc'Expo, qui s'adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans.