Muséum du Havre. Avec Croc'expo, les fruits et légumes expliqués aux petits

Qui a dit que les musées étaient réservés aux adultes ? Au Havre, le Muséum d'histoire naturelle propose jusqu'au 27 mars Croc'expo. Cette exposition, conçue par Cité Nature, est spécialement imaginée pour les enfants, âgés de de 3 à 12 ans, pour tout savoir des fruits et des légumes, de la graine à l'assiette.

La visite débute dans la cabane du jardinier, se poursuit dans un potager XXL puis sur les étals d'un marché. Les modules sont adaptés aux enfants hauts comme trois pommes : en bas on retrouve des jeux, des images, des explications ludiques, et en haut les précisions pour les parents. "Le parcours permet d'aborder les questions de la botanique, la santé, les circuits courts, la transformation des fruits et des légumes... A travers des dispositifs interactifs, des jeux, des manipulations", détaille Alice Michonnet, responsable du pôle développement des publics au Muséum.

Un potager géant a poussé au Muséum.

A l'étage, un espace permet de jouer à la marchande et d'apprendre à différencier les fruits et les légumes.

Pratique. Muséum du Havre, place du vieux marché. Ouvert du mardi au dimanche (sauf 1er janvier). Entrée de 3 à 5 €, gratuit pour les - de 26 ans et pour tous les publics le premier samedi de chaque mois.