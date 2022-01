Normandie. Engorgement des tests Covid : des dépistages spécifiques mis en place

La circulation de la Covid-19 est "très intense", avec "des niveaux que l'on n'avait jamais cru devoir atteindre", explique Thomas Deroche, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, lors d'un point presse, vendredi 7 janvier. Le taux d'incidence atteint 1 745 cas pour 100 000 habitants. Une accélération notable est enregistrée sur une semaine, avec un taux d'incidence atteignant plus que le double par rapport au 31 décembre.

Un nombre de tests jamais atteint

Le taux de positivité de 18 % "crève tous les plafonds", une personne sur cinq testée se révèle positive. "Le dépistage est très intensif", souligne Thomas Deroche, avec 50 000 tests réalisés chaque jour dans la région (pic de 80 000 tests le lundi 3 janvier), alors qu'au plus fort, 100 000 tests étaient réalisés par semaine.

Pour autant, il n'y a "pas de difficulté à avoir du matériel et des réactifs" au sein des 2 200 structures qui pratiquent le dépistage en Normandie. "Mais vu les volumes, il y a eu et il y a encore des phénomènes d'engorgement", reconnaît Thomas Deroche.

Afin d'y faire face, il n'y a désormais plus de confirmation par test PCR des tests antigéniques positifs et "tous les tests positifs ne font plus l'objet de criblage afin de faire face à la demande" et de "soulager" les acteurs qui réalisent ces tests, dont les biologistes. Pour aider les villes où la situation est difficile, des opérations de dépistage avec des tests antigéniques sont mises en place. "25 dates prévues dans toute la région", selon Thomas Deroche, citant Le Havre, L'Aigle, Saint-Lô ou encore Caen. La liste complète et mise à jour en temps réel est disponible sur le site de l'ARS. "Ces opérations vont s'inscrire dans la durée, le temps du passage de la vague Omicron", précise-t-il. Ce sont des professionnels ou des bénévoles, formés pour faire du dépistage et financés par l'ARS, qui vont prendre part à ces points de dépistage.

Des déprogrammations à l'hôpital

917 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Normandie, avec 115 personnes en réanimation. "C'est tendu, mais c'est à la moitié de ce que l'on a pu connaître au plus fort", indique Thomas Deroche. Pour autant, des déprogrammations ont lieu aux alentours de 20 % de l'activité prévue au CHU de Caen comme à Rouen. 35 entrées ont lieu chaque jour en médecine hospitalière pour Covid-19 et "trois à quatre entrée par jour en réanimation".

Thomas Deroche rappelle la "forte réduction des formes graves chez les personnes vaccinées". 93,5 % de la population normande éligible a reçu une injection et la moitié des personnes éligible a déjà reçu un rappel. Enfin, concernant les enfants de 5 à 11 ans qui peuvent aussi se faire vacciner, 5 900 injections ont eu lieu en Normandie au sein des 20 centres équipés.