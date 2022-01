Cyclo-cross (Coupe du monde). Van Aert et van der Poel absents à Flamanville

Vous ne verrez pas les champions belge Wout Van Aert et néerlandais Mathieu van der Poel disputer l'avant-dernière manche de la coupe du monde de cyclo-cross, organisée pour la première fois à Flamanville, le dimanche 16 janvier. Les triple et quadruple champions du monde de la discipline ont déclaré forfait. "C'est vrai que les deux grosses têtes d'affiche du moment ne seront pas présents, parce qu'ils ont d'autres objectifs en mars prochain", explique Michaël Lemardelé, président du comité d'organisation, qui a appris la nouvelle mercredi 5 janvier. Pour autant, il s'attend à une belle surprise. "Il y aura énormément de coureurs, qui seront très certainement les champions de demain."

• Lire aussi. Flamanville. La billetterie pour la Coupe du monde de cyclo-cross est ouverte

Il n'y a pas si longtemps, c'était un certain Julian Alaphilippe qui participait au cyclo-cross en Cotentin, avant d'être professionnel. La liste définitive des compétiteurs sera connue lundi 10 janvier. Au total, 350 coureurs, venus de 25 pays, sont attendus sur les trois kilomètres de parcours, situés autour du château de Flamanville. En raison des mesures sanitaires, 5 000 spectateurs seront autorisés au maximum. "Sur les championnats de France, on accueillait entre 8 000 et 9 000 personnes… Mais bon, ça aurait pu avoir lieu à huis clos, sans spectateurs. Donc à ce niveau-là, on peut s'estimer heureux", relativise le président.