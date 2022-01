Cadeaux. Gagnez cette semaine une Nintendo Switch Oled et des jeux chaque jour

Gagnez tous les jours le jeu d'aventures et de sport Ring Fit Adventure, sur Nintendo Switch.

Explorez un monde gigantesque, fantastique et affrontez vos ennemis en utilisant plus de 60 exercices différents. Courez, sprintez et levez les genoux à travers plus de 100 parcours répartis en plus de 20 chapitres. Contrôlez précisément vos mouvements en jeu grâce aux nouveaux accessoires que sont le Ring-Con (cerceau) et la sangle de jambe. Optez pour une aventure au long cours ou pour des mini-jeux adaptés à vos capacités physiques et à votre emploi du temps.

Et puis vendredi, tirage au sort pour gagner le jeu Ring Fit Adventure + votre console Nintendo Switch Oled avec sa station d'accueil et ses manettes blanches.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort chaque matin, du lundi 10 au vendredi 14 janvier, entre 8 heures et 8 h 30, avec Pierre et Laure dans Normandie Matin.