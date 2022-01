Pass vaccinal. Trois des quatre députés manchois ont voté, découvrez leur position

Il était presque 5 h 25 ce jeudi 6 janvier, quand 334 députés ont pris part au vote sur le projet de loi instaurant notamment le pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Un vote intervenu au petit matin après une nuit de discussion et surtout trois jours de polémique sur fond de déclarations chocs du président de la République Emmanuel Macron.

Parmi ces 334 députés, trois des quatre Manchois. Comme 212 de leurs collègues, deux ont voté pour ce projet de loi : les LREM Sonia Krimi et Bertrand Sorre. 93 élus ont voté contre. Parmi eux, le LR Philippe Gosselin. 27 députés se sont abstenus. Côté manchois, seul l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Travert n'a pas pris part au vote. Selon nos confrères de La Manche Libre, bien que favorable au pass vaccinal, il a dû quitter l'hémicycle avant la fin des débats à cause d'un rendez-vous matinal et sa participation ce jeudi à l'examen du projet de loi sur la réforme des outils de gestion des risques climatiques.

Le texte doit maintenant être débattu par le Sénat.