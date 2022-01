Météo. Attention aux vents forts en mer de la Manche

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a lancé, jeudi 6 décembre, un appel à la vigilance alors que "la façade Manche mer du Nord" s'apprête à être balayée par une dépression avec des vents de sud-ouest. La pointe Cotentin devrait être relativement épargnée, avec des rafales jusqu'à 55 km/h jeudi 6 janvier et 75 km/h vendredi 7.

En mer, la situation sera un peu plus préoccupante avec, dès jeudi, des rafales à 95 km/h. Les conditions s'annoncent agitées en Manche avec des creux de 4 à 6 mètres. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle les usagers de la mer, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à la plus grande prudence sur le littoral et au large.

La préfecture maritime appelle à la prudence. - Premar Manche - mer du Nord