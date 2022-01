Le Havre. Prison ferme pour avoir appelé à tuer des députés sur le Net

Un jeune homme âgé de 19 ans a été condamné, mercredi 5 janvier, par le tribunal correctionnel du Havre à dix mois de prison dont quatre ferme pour avoir appelé, sur un forum internet, à tuer des députés. Il aura aussi interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.

Trouvé sur le dark web

"Je veux tuer un député. Je veux voir du sang (...) Ces gens doivent mourir (...) Ils s'en foutent de notre liberté. La seule solution, c'est de les buter", avait écrit le Havrais, dimanche 2 janvier. "J'ai une liste de députés prioritaires à tuer. Moi ça me ronge de les savoir en vie." A la barre, le jeune homme a expliqué avoir copié "sans réfléchir" sur un forum public un message trouvé sur le "dark web" et l'avoir posté sur le forum "pour troller", c'est-à-dire selon lui, pour "s'amuser" et "provoquer des réactions". Le dark web, ou web clandestin, est une version parallèle d'Internet, où l'anonymat des utilisateurs est protégé.

Il veut devenir policier

L'avocat de l'Assemblée nationale, Me Ali Derrouiche, a demandé au prévenu si son message avait un rapport avec le débat sur le pass vaccinal prévu le lendemain du post. "Je ne suis pas la politique", a répondu l'étudiant en bac +2, qui se destine à devenir policier. Le jeune homme avait un pistolet à son domicile, par crainte selon lui de représailles, son frère ayant des "soucis". Il purgera sa peine avec un bracelet électronique.

Le parquet, qui a pointé "un message d'une extrême violence qui vise à porter atteinte au fonctionnement de la démocratie", avait réclamé une peine plus sévère, douze mois de prison dont six ferme, avec mandat de dépôt.

Ces derniers jours, les menaces contre les députés se multiplient comme les élues du Havre, Agnès Firmin Le Bodo, et de Fécamp, Stéphanie Kerbarh.