Orne. D'Ecouves Verte lance de nouvelles activités et va fêter ses 30 ans

L'association D'Ecouves-Verte est née il y a trente ans pour relier des communes rurales par des chemins de randonnées. Elle est devenue association d'éducation populaire et environnementale, avec des animations pour les ruraux. L'association est désormais installée dans l'ancienne mairie de Fontenai-les-Louvets. "On lance un tas de nouvelles activités dans les communes entre Alençon et Carrouges", explique André Descours, salarié à D'Ecouves Verte. Mais l'association prépare aussi son trentième anniversaire, du 26 au 28 août, avec musique, projections, conférences, débats, arts de la rue…

André Descours, salarié d'Ecouves Verte.

Au programme : rando une fois par mois, vendredi-jeux le premier vendredi du mois à Carrouges, sport-adultes mardi et jeudi à Rouperroux et à Tanville, mercredis-sports mercredi à L'Orée-d'Ecouves, club de poterie jeudi à Fontenai-les-Louvets, atelier craft un samedi par mois à L'Orée-d'Ecouves, atelier danse ados et adultes mercredi à Cuissai, club de lecture mercredi à Carrouges et jeudi à L'Orée-d'Ecouves.